تقصير فترة التقييم النفسي للمتهم باغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي

أخبار اليابان

نارا - (جيجي برس) - قال محامي تيتسويا ياماغامي الجمعة إن التقييم النفسي لموكله المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي حتى 10 يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

غيرت محكمة محافظة نارا تاريخ انتهاء صلاحية التقييم بعد تمديده مرة واحدة حتى 6 فبراير/ شباط كما طلب المدعون العامون. وقدم محامو المشتبه به تيتسويا ياماغامي البالغ من العمر 42 عاما شكوى للمحكمة بشأن قرار تمديد الفترة.

بدأ التقييم في 25 يوليو / تموز لتقييم ما إذا كان ياماغامي يتحمل المسؤولية الجنائية. ويتهم ياماغامي بإطلاق النار على آبي في مدينة نارا بغرب اليابان في 8 يوليو/ تموز بينما كان رئيس الوزراء الأسبق يلقي خطابا في حملة الانتخابية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)