اليابان تختبر بنجاح صاروخ اعتراضي جديد

أخبار اليابان

طوكيو ، 21 نوفمبر / تشرين الثاني (جيجي برس) - قالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إنها أجرت بنجاح أول تجربة إطلاق لصاروخ اعتراضي جديد من إحدى مدمراتها المجهزة بنظام إيجيز.

فقد أعلنت الوزارة يوم الاثنين أن صاروخا اعتراضيا من طراز SM3 Block IIA أطلقت من مدمرتها ”مايا“ قبالة هاواي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بالتوقيت المحلي.

كان الإطلاق جزءًا من الاختبارات للتحقق من أداء مدمرتي مايا وهاغورو المتقدمتين المجهزتين بنظام إيجيس ، والتي أجريت على مدار ستة أيام حتى يوم الاثنين قبالة هاواي.

يذكر أن صواريخ SM3 Block IIA تم تطويرها بشكل مشترك من قبل الولايات المتحدة واليابان. وكانت هذه أول مرة يطلق فيها الصاروخ الاعتراضي من مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية. وقد أجريت سابقا ست تجارب من قبل الولايات المتحدة، أربع منها بنجاح.

أصاب الصاروخ الذي أطلقته القوات اليابانية خارج الغلاف الجوي صاروخًا باليستيًا وهميًا متوسط المدى أطلقه الجيش الأمريكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)