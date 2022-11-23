اليابان توافق على استخدام أقراص طورتها شركة شيونوغي اليابانية لعلاج كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعطى وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء موافقة طارئة على أقراص لعلاج فيروس كورونا التي طورتها شركة شيونوغي اليابانية للأدوية. وفي حال الموافقة عليه سيصبح أول دواء مطور محليا يتناول عن طريق الفم للمرضى الذين لديهم أعراض خفيفة لفيروس كورونا.

أصبحت أقراص ”إكساوكوفا“هي العلاج الفموي الثالث لفيروس كورونا المتاح للمرضى المصابين بأعراض خفيفة في اليابان وأول علاج تم تطويره محليًا. من المتوقع أن يبدأ توريد”إكساوكوفا“، واسمه العام هو حمض إنسيترلفير فوماريك، في النصف الأول من شهر ديسمبر/ كانون الأول.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، أعطت اللجان الفرعية التابعة لمجلس الشؤون الصيدلانية الذي يقدم المشورة لوزير الصحة الضوء الأخضر في اجتماع مشترك، قائلين إن الحبوب من المفترض أن تكون فعالة.

كانت أول موافقة تصدر بموجب نظام جديد لمنح الموافقة التنظيمية الطارئة للسلع الصيدلانية التي تعتبر فعالة، من أجل وضعها موضع الاستخدام العملي بسرعة في المواقف العاجلة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)