حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تصل إلى ذروتها في اليابان

أخبار اليابان



طوكيو - (جيجي برس) - أظهرت وتيرة الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في اليابان علامات على التباطؤ، مما يشير إلى إمكانية بلوغ الذروة في أي وقت قريب، حسبما ذكرت لجنة استشارية حكومية يوم الثلاثاء.

ارتفع عدد الحالات الجديدة في الأسبوع حتى يوم الاثنين بمقدار 1.18 مرة عن الأسبوع السابق، وهي زيادة أسبوعية أكثر اعتدالًا.

ومع ذلك، تختلف حالات الإصابة بين المناطق. انخفضت الحالات الجديدة أسبوعًا بعد أسبوع في محافظتي ياماغوتشي وتوكوشيما، وكلاهما في غرب اليابان، بينما ارتفعت بشكل خاص في المناطق الشمالية، مثل هوكايدو وتوهوكو.

في مؤتمر صحفي، حذر رئيس اللجنة تاكاغي واكيتا، وهو أيضًا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية، من أن الحالات الجديدة قد تستقر أو ترتفع مرة أخرى بعد التوقف عن الزيادة لأن الناس سيصبحون أكثر انشغالًا بحلول نهاية العام.

وأضاف أن ”اليابان قد تواجه انتشارًا متزامنًا لفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية عندما تستأنف الأنشطة المدرسية بعد نهاية العام وعطلة رأس السنة الجديدة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)