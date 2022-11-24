اليابان ترصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور لأحد طيور اللقلق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - توفي طائر اللقلق في ماروغامي بمحافظة كاغاوا غربي اليابان بعد إصابته بإنفلونزا الطيور، حسبما أفاد مسؤولون في حكومتي كاغاوا وتوكوشيما المجاورة.

وقال مسؤولون في توكوشيما إن هذه هي أول حالة إصابة لطائر اللقلق في اليابان. تم تصنيف طيور اللقلق على أنها كنز وطني خاص في البلاد.

تم العثور على أنثى اللقلق، المولودة في ناروتو، توكوشيما، في أبريل/ نيسان من العام الماضي واسمها نيجي، ميتة في بركة في ماروغامي يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني. أظهر اختبار جيني أجراه المعهد الوطني للدراسات البيئية يوم الثلاثاء أن اللقلق أصيب بالعدوى بسلالة H5 الشديدة من إنفلونزا الطيور.

يعيش أكثر من 300 طائر اللقلق في البرية في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)