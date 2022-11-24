الكمبيوتر الياباني يعطل الماكينات الألمانية

أخبار اليابان

قطر - (جيجي برس) - فجر منتخب اليابان ”الساموراي الأزرق“ مفاجأة من العيار الثقيل في مونديال قطر بعد تحقيقه فوزا تاريخيا ضد نظيره الألماني بهدفين مقابل هدف واحد ضمن المجموعة الخامسة لنهائيات كأس العالم.

تقدمت ألمانيا 1-0 في نهاية الشوط الأول، لكن الساموراي نجح في إدراك التعادل بقدم البديل ريتسو دوان في الدقيقة 75، قبل أن يحرز البديل الآخر تاكوما أسانو هدف الفوز في الدقيقة 83.

وقال هاجيمي مورياسو مدرب اليابان ”ليس من المبالغة القول إن هذه لحظة تاريخية“. وأضاف: ”أعتقد أن الفوز جاء بمثابة مفاجأة للعالم، لكن هذا يعني أن كرة القدم اليابانية أصبحت قريبة من المستوى العالمي“.

كما قال المدرب، بالنسبة له، إن فوز اليابان على ألمانيا ”لم يكن مفاجأة“ بالنظر إلى حقيقة أن فريقه يضم لاعبين من الطراز العالمي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)