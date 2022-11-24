بالصور... الشباب الياباني يحتفل بالفوز التاريخي على ألمانيا باحترام إشارة المرور ودون عرقلة السير وقطع الطرق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - كان المعبر الأيقوني في منطقة شيبويا المزدحمة في طوكيو مزدحمًا بالناس الذين يحتفلون بفوز اليابان التاريخي على ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وفي حالة من الفوضى الطفيفة في وقت متأخر من ليلة الأربعاء ، مع نشر ضباط الشرطة لمراقبة حركة المرور.

بدأت حشود من الشباب وغيرهم ممن كانوا يشاهدون المباراة الافتتاحية للفريقين في كأس العالم الجارية على هواتفهم الذكية في التجمع حول المعبر بعد نهاية المباراة بفترة وجيزة، وهم يهتفون مبتهجين بالنتيجة المذهلة لليابان معبرين عن فرحتهم العارمة.

ووثق مقطع فيديو خروج المئات من اليابانيين للاحتفال في الشارع، حيث بدا عليهم عدم تصديق ما حدث خلال المباراة، ملتزمين -في الوقت نفسه- بقواعد المرور لتجنب ازحادم السيارات.

وجاء فوز اليابان في ثاني أكبر مفاجأة في كأس العالم 2022 بعد فوز السعودية -أمس الثلاثاء- على الأرجنتين 2-1.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)