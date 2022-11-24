تويتر: 20 ألف تغريدة في الثانية عن كأس العالم قطر 2022

أخبار اليابان

وادي السيليكون - (جيجي برس) - كشف إيلون ماسك مالك شركة تويتر أن حركة التغريد على المنصة العالمية عن كأس العالم قطر 2022 بلغت اليوم الأربعاء 20 ألف تغريدة في الثانية الواحدة.

قال ماسك على تويتر إن منصة التواصل الاجتماعي شهدت ”استخدامًا قياسيًا“، مع التغريدات الشائعة بما في ذلك تلك المتعلقة بفوز اليابان الدراماتيكي على ألمانيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم الأربعاء وعن بقاء المشجعين اليابانيين بعد المباراة لجمع القمامة التي خلفها آخرون وراءهم.

منشور على الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا يشير إلى فوز اليابان على ألمانيا حصد 177 ألف إعجاب حتى الآن.

كما عبرت العديد من وسائل الإعلام على تويتر عن احترامها للجماهير اليابانية، حيث غردت القناة الرياضية الأمريكية ESPN ، ”بعد فوزهم الصادم على ألمانيا، بقي مشجعو اليابان بعد المباراة لتنظيف الملعب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)