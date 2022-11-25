من غير المحتمل أن تحظر اليابان التبرعات التي تتم تحت ”سيطرة العقل“

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طوكيو -(جيجي برس) - من غير المرجح أن تدرج اليابان حظرا على التبرعات المقدمة تحت ”السيطرة على العقل“ في قانون جديد مقترح لمساعدة ضحايا الجماعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد.

وبدلاً من ذلك، تخطط الحكومة والمعسكر الحاكم للحزب الليبرالي الديمقراطي وحزب كوميتو لتضمين التشريع الخاص بوضع القانون الجديد بندًا يطالب الشركات الدينية وغيرها من الشركات بالحرص على عدم التماس التبرعات في مواقف معينة.

شرح الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي توشيميتسو موتيغي الخطة في اجتماع لكبار الأمناء في ستة أحزاب حاكمة ومعارضة.

في جانب المعارضة ، يسعى الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني ونيبون إيشين نوكاي إلى فرض حظر على التبرعات المقدمة تحت تأثير غسيل الدماغ، المعروف أيضًا باسم السيطرة على العقل.

لكن موتيغي قال إنه من الصعب الحكم على الحالة الذهنية للفرد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)