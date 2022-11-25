أمل جديد لعلاج العقم.. جامعة يابانية تتقدم بطلب للسماح بالقيام بتجارب لزراعة الرحم

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تقدم فريق من الباحثين في جامعة كيؤ اليابانية بطلب إلى مجلس مراجعة الأخلاقيات بالجامعة اليابانية يوم الخميس للموافقة على خطته لإجراء تجربة إكلينيكية على زراعة الرحم، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

لم يتم إجراء أي عملية زرع رحم في اليابان من قبل.

في يوليو/ تموز من العام الماضي، أصدرت لجنة تابعة للجمعية اليابانية للعلوم الطبية تقريرًا يسمح بزرع رحم سليم لامرأة ليس لديها مثل هذا العضو لإتاحة فرصة للحمل، في شكل تجربة سريرية.

قالت مصادر مطلعة على خطتها إن فريق جامعة كيؤ يأمل على ما يبدو في بدء البحث في السنة المالية التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2023.

وقالت الرابطة في التقرير إنها تتوقع أن تتم عمليات زرع الرحم بشكل رئيسي بين مرضى متلازمة ماير-روكيتانسكي-كوستر-هاوزر، وهي حالة تولد فيها المرأة بدون رحم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)