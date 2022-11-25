رئيس وزراء اليابان يتعهد بمساعدة ضحايا كنيسة التوحيد

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طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة إن مشروع القانون الذي تخطط له الحكومة سيكون قادرًا على توفير الإغاثة والمساعدة لمجموعة واسعة من ضحايا الممارسات المشكوك فيها من قبل الجماعة الدينية المعروفة باسم كنيسة التوحيد.

وقال كيشيدا في اجتماع لجنة الميزانية بمجلس النواب إن مشروع القانون ”سيغطي الضرر الذي لم تتم معالجته حتى الآن وسيكون مفيدا في منع الضرر في المستقبل“.

في الاجتماع، بدأت المداولات بشأن الميزانية التكميلية الثانية المقترحة للحكومة للسنة المالية 2022 بشكل جدي.

كرر كيشيدا موقف الحكومة الذي يهدف إلى تقديم مشروع قانون إغاثة بشأن الأضرار المرتبطة بكنيسة التوحيد في أقرب وقت ممكن ليتم سنه خلال جلسة البرلمان الجارية.

فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة من أحزاب المعارضة بأن مشروع القانون المخطط للحكومة غير كافٍ في تقييد التبرعات من الأشخاص الخاضعين ”للسيطرة على العقل“، أوضح وزير شؤون المستهلك تارو كونو أنه من الصعب تحديد السيطرة على العقل بوضوح بموجب القانون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)