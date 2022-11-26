وكالة الفضاء اليابانية تكشف عن وجود تلفيق في بيانات بحث عن طب الفضاء

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طوكيو - (جيجي برس) - أفادت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أو جاكسا، يوم الجمعة بتلفيق بيانات حول تجربة أرضية تم إجهاضها الآن على طب الفضاء تحت إشراف رائد الفضاء الياباني والطبيب ساتوشي فوروكاوا.

أبلغت جاكسا عن سوء السلوك لوزارتي العلوم والصحة باعتباره انتهاكًا للمبادئ التوجيهية الأخلاقية الخاصة بالبحوث الطبية التي وضعتها الحكومة.

وقال نائب رئيس جاكسا هيروشي ساساكي، وهو أيضًا المدير العام لمديرية تكنولوجيا رحلات الفضاء البشرية بالمؤسسة، في مؤتمر صحفي إن ”المعالجة غير المناسبة للبيانات والإدارة غير الملائمة قوضت القيمة العلمية للبحث ككل“.

قال ساساكي إن فوروكاوا، 58 عامًا، لم يشارك بشكل مباشر في الممارسات الإشكالية المتعلقة بالتجربة المعنية، والتي تضمنت أيضًا تزوير البيانات.

وأضاف ساساكي أن فوروكاوا يتحمل المسؤولية كشخص مسؤول عن إدارة التجربة والإشراف عليها ، مشيرًا إلى أن جاكسا ستتخذ إجراءات تأديبية ضد الأشخاص المتورطين بسوء السلوك.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)