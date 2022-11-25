طوكيو تبني خط مترو أنفاق جديد من قلب المدينة إلى الواجهة البحرية

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طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت حكومة العاصمة اليابانية عن مسودة خطة يوم الجمعة لبناء خط مترو أنفاق جديد يربط وسط المدينة بمناطق الواجهة البحرية في العاصمة اليابانية.

سيتم بناء سبع محطات لخط مترو الأنفاق الجديد، والذي سيبدأ من محطة طوكيو، وفقًا لمسودة الخطة.

يهدف خط مترو الأنفاق إلى تلبية الطلب على النقل المرتبط بالنمو السكاني في مناطق الواجهة البحرية، والتي تشهد تطوير العديد من الوحدات السكنية الشاهقة قبل وبعد دورة الألعاب الأولمبية في صيف 2021.

تهدف حكومة العاصمة إلى افتتاح خط مترو الأنفاق الجديد بحلول عام 2040. ومن المتوقع إنفاق ما بين 420 إلى 510 مليار ين على المشروع.

وقالت محافظة طوكيو يوريكو كويكي في مؤتمر صحفي يوم الجمعة ”مناطق الواجهة البحرية لديها القدرة على جذب الناس والاستثمار من جميع أنحاء العالم“. ”سنعمل على تعزيز النظر في افتتاح الخط في وقت مبكر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)