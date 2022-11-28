فتح طريق داخل حرم القصر الإمبراطوري للجمهور للمرة الأولى منذ 3 سنوات

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طوكيو- (جيجي برس) - تم فتح شارع إينوي في القصر الإمبراطوري في طوكيو للجمهور لأول مرة منذ ثلاث سنوات يوم السبت، بعد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

تطلب وكالة القصر الإمبراطوري من الزائرين ارتداء الكمامات والتحقق من درجة حرارة الجسم، ويفتح الشارع للزوار بين الساعة 9 صباحًا و 3 مساءً حتى 4 ديسمبر/ كانون الأول.

بدأ الحدث في عام 2014 للاحتفال بالذكرى الثمانين لميلاد الإمبراطور أكيهيتو آنذاك، مما سمح للزوار بمشاهدة أشجار الكرز والأوراق الملونة في الربيع والخريف، وتم إلغاء الحدث خمس مرات على التوالي بعد الحدث السابق الذي عقد في خريف 2019.

هذه المرة، يُسمح للزوار بالسير من بوابة ساكاشيتا في القصر إلى بوابة إينوي.

في وقت مبكر من يوم السبت، استمتع العديد من الزوار بأشجار الكرز الشتوية وأوراق الخريف على الرغم من هطول الأمطار.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)