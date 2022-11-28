حوافز السيارات الكهربائية.. اليابان تسعى لتقديم المزيد من المزايا لمالكي السيارات الكهربائية

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طوكيو - (جيجي برس) - تدرس وزارة البيئة اليابانية إنشاء نظام لمنح نقاط مكافأة لمالكي السيارات الكهربائية مقابل كميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يقللونها باستخدام سياراتهم.

وقال مسؤولون إن الوزارة تأمل في أن يمنح النظام مالكي السيارات حافزا للتحول إلى الموديلات الكهربائية وتحسين كفاءة وقود سياراتهم من خلال القيادة الحذرة.

تخطط الوزارة لإجراء اختبار تجريبي في السنة المالية 2023 اعتبارًا من أبريل/ نيسان المقبل، بهدف إطلاق النظام في وقت مبكر من السنة المالية 2024.

سيغطي النظام السيارات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالبنزين والكهرباء والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء.

سيتم منح نقاط المكافأة وفقًا لكميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يخفضها أصحابها من خلال القيادة الموفرة للوقود وشحن البطاريات باستخدام الطاقة المتجددة، مقارنة بالانبعاثات من السيارات التي تعمل بالبنزين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)