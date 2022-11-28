إجراء اختبار التحدث باللغة الإنكليزية للمتقدمين للمرحلة الثانوية في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أجرى مجلس التعليم في العاصمة طوكيو يوم الأحد أول اختبار محادثة للغة الإنكليزية والذي يشكل جزءًا من امتحانات القبول بالمدارس الثانوية في العاصمة.

أجرى الاختبار حوالي 69000 متقدم، معظمهم من طلاب المدارس الثانوية العامة في العاصمة اليابانية، على أمل تطوير موارد بشرية قادرة على المنافسة عالميًا.

في مدرسة هيبيا الثانوية، أحد مواقع الاختبار الـ 197، بدا القلق على وجوه طلاب السنة الثالثة بالمدرسة الإعدادية وهم يدخلون مبنى المدرسة.

في الاختبار الذي استمر 15 دقيقة، تحدث الممتحنون في ميكروفون على سماعات الأذن للإجابة على الأسئلة المعروضة على جهاز لوحي.

بلغ عدد المتقدمين 76 ألفاً لطلبة المدارس الإعدادية الحكومية وحدها، لكن الكثير منهم غاب عن الاختبار أو وصل متأخراً. يخطط مجلس التعليم لإجراء ملحق الاختبار في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)