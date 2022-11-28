مونديال 2022: اليابان تخسر من كوستاريكا في الدقائق الأخيرة

أخبار اليابان

قطر - (جيجي برس) - خسر المنتخب الياباني في الدقائق الأخيره من نظيره منتخب كوستاريكا بهدف نظيف في ثاني مبارياته بكأس العالم قطر 2022 في المباراة التي جمعتهما على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة .

وجهت كوستاريكا ضربة لمسعى اليابان للوصول إلى دور الستة عشر للمرة الثانية على التوالي. ستواصل اليابان السعي للحصول على مكانها في دور خروج المغلوب في مباراتها الأخيرة في دور المجموعات أمام إسبانيا يوم الخميس.

وقال المدرب هاجيمي مورياسو ”من المؤسف أننا خسرنا“. ”سنقوم بالاستعدادات حتى يتمكن كل من هجومنا ودفاعنا من تجربة أشياء كثيرة في المباراة مع إسبانيا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)