[فيديو] مترو الدوحة.. تحت شعار ”صنع في اليابان“ مترو الدوحة ينقل الجماهير إلى ملاعب كأس العالم قطر 2022

أخبار اليابان

في عام 2015 فازت عملاقة الصناعات الثقيلة اليابانية ”ميتسوبيشي هيفي أندستريز“ بعقد إنشاء مترو العاصمة القطرية الدوحة، وتصل قيمة العقد 3.36 مليارات دولار.

وتولت ”ميتسوبيشي هيفي إندستريز“ اليابانية إنشاء نظام توزيع الطاقة والأبواب وأعمال التهوية في النفق، والإدارة العامة للمشروع، ووقامت ”ميتسوبيشي كوربوريشن للتجارة“ و”كينكي شاريو“ بصنع عربات القطار والتي صنعت في اليابان وإرسلت عبر البحر للدوحة، ووصل منها حتى الآن 330 عربة، بينما وفرت ”تاليس“ الفرنسية وسائل الاتصالات والشارات ونظامي الأمان والدفع، وتكفلت ”هيتاتشي“ اليابانية بإدارة قسم من المشروع وصيانة منشآته.

يمتد مشروع مترو الدوحة على مسافة 241 كلم عبر أربعة خطوط، ويضم 106 محطات، ويربط بين أهم مناطق العاصمة القطرية، ومنها مطار حمد الدولي والمدينة العتيقة والمناطق السكنية الجديدة مثل الخليج الغربي ومدينة لوسيل، كما يربط المشروع بين ملاعب المونديال والمنشآت المختلفة.

(النص الأصلي باللغة الفرنسية، جيجي برس)