اليابان توافق على تمديد العمر التشغيلي لمفاعلاتها النووية

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طوكيو - (جيجي برس) - وافقت لجنة خبراء تابعة لمجلس يقدم المشورة لوزير الصناعة الياباني على نطاق واسع على خطة يوم الاثنين لإطالة العمر التشغيلي لمفاعلات الطاقة النووية إلى ما بعد 60 عامًا الحالي، من خلال عدم احتساب فترات التعليق، مثل بالنسبة لفحوصات السلامة، في إجمالي المدة الزمنية.

سيتم تضمين القاعدة الجديدة في قانون أعمال الكهرباء. وتخطط وزارة الصناعة لتقديم مشروع قانون لمراجعة القانون إلى الدورة العادية في العام المقبل للبرلمان الياباني ، الدايت.

في اجتماع اليوم الذي عقدته لجنة الخبراء التابعة للجنة الاستشارية للموارد الطبيعية والطاقة، قدمت الوزارة مسودة لخطة عملها الخاصة بسياسة الدولة النووية للمضي قدمًا. تنص الخطة على أنه يجب بناء الجيل التالي من المفاعلات النووية مبدئيًا كبديل للمفاعلات الحالية التي يتم اتخاذ قرارات إيقاف التشغيل الخاصة بها.

بعد الانهيار الثلاثي في ​​مارس/ 2011 في محطة فوكوشيما النووية رقم 1 التابعة لشركة تبيكو التي ضربها تسونامي في شمال شرق اليابان، تم تعديل قانون تنظيم المفاعلات النووية في البلاد لتعيين الحد الأقصى لفترة تشغيل المفاعل عند 40 عامًا من حيث المبدأ. كما ينص القانون المعدل على أنه يمكن تمديد فترة التشغيل مرة واحدة فقط، لمدة تصل إلى 20 عامًا، إذا وافقت عليها هيئة الرقابة النووية.

نظرًا لأن عدد المحطات قيد التشغيل سيستمر في الانخفاض بموجب قاعدة 60 عامًا الحالية بما في ذلك فترات التعليق، ومع ذلك، ترى الوزارة أن هناك حاجة لتحقيق أقصى استفادة من المفاعلات الحالية لضمان إمدادات الطاقة المستقرة وتعزيز إزالة الكربون.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)