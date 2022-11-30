فاينانشيال تايمز: مؤسس علي بابا يعيش في اليابان

أخبار اليابان

شنغهاي - (جيجي برس) - أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز في نسختها على الإنترنت أن جاك ما، مؤسس مجموعة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية العملاقة، يعيش في طوكيو منذ حوالي ستة أشهر.

صعدت الحكومة الصينية الضغط على علي بابا بعد أن ورد أن جاك ما أدلى بتصريح ينتقد الحكومة في حدث أقيم في أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وقل حضوره العلني منذ ذلك الحين.

نقلاً عن أشخاص على دراية بمكان وجود ما، قال تقرير الفاينانشيال تايمز إن الملياردير يقيم في طوكيو مع أسرته وأنه زار الينابيع الساخنة ومنتجعات التزلج في اليابان وسافر إلى الولايات المتحدة وإسرائيل بانتظام.

وقال التقرير إنه يحافظ على ظهور قليل في طوكيو من خلال العمل بشكل أساسي في الأندية المخصصة للأعضاء فقط في حي جينزا الراقي ومنطقة مارونؤتشي التجارية في العاصمة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)