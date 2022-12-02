الأميرة اليابانية أيكو تحتفل بعيد ميلادها الحادي والعشرين

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طوكيو - (جيجي برس) - احتفلت الأميرة اليابانية أيكو، الإبنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بعيد ميلادها الحادي والعشرين 21 يوم الخميس.

بعد أن أصبحت عضوًا بالغًا في العائلة الإمبراطورية قبل عام، انضمت الأميرة أيكو إلى حفل الاحتفال بالعام الجديد في القصر الإمبراطوري وعقدت مؤتمرًا صحفيًا لأول مرة.

شاركت أيضًا في الطقوس الإمبراطورية لأول مرة خلال العام الماضي، وتعلمت السلوك الصحيح للفاعليات من والديها.

تتخصص الأميرة حاليًا في سنتها الثالثة في كلية الآداب بجامعة غاكوشوئين في طوكيو ، في الكلاسيكيات مثل ”Genji Monogatari“ (قصة جينجي) و ”Oku no Hosomichi“ (الطريق الضيق إلى أعماق الشمال). لا تزال تحضر دروسها عبر الإنترنت، وفقًا لوكالة القصر الإمبراطوري.

في أول مؤتمر صحفي لها على الإطلاق في شهر مارس/ آذار، أمضت الأميرة الكثير من الوقت في إعداد الملاحظات والتدرب عليها حتى اللحظة الأخيرة. وقالت في المؤتمر الصحفي: ”أود أن أعتز بكل من واجباتي وأؤديها بأقصى قدر ممكن“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)