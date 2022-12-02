أكبر منظمة عمالية في اليابان تطالب برفع الأجور بنسبة 5٪

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طوكيو - (جيجي برس) - صاغ ااتحاد النقابات الياباني أو رينغو رسمياً خطة للمطالبة برفع الأجور بنحو 5٪ في مفاوضات ”التحويل“ الربيعية لإدارة العمل في العام المقبل.

يهدف رفع هدف جدول الرواتب والنمو المنتظم للرواتب من حوالي 4٪ المحدد لمفاوضات عام 2022 إلى جعل الأجور تعكس ارتفاع الأسعار الناجم عن انخفاض قيمة الين السريع وعوامل أخرى تؤثر على الموارد المالية للأسر. كان هدف زيادة الأجور قد بقي عند حوالي 4٪ منذ عام 2016.

ويعد هذا الهدف هو الأعلى منذ عام 1995 عندما دعا رينغو إلى زيادة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 6٪. ويقول المسؤولون إن الطلب يعكس الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين.

يذكر أن رينغو هي منظمة تضم تحت مظلتها نقابات العمال التي تضم حوالي 7 ملايين عامل. ومن المتوقع أن تقوم النقابات الأعضاء بتسليم مطالبها إلى إدارة شركاتها بحلول نهاية فبراير/شباط وفقا لسياسة رينغو.

حتى إذا تم تلبية الطلب في عام 2023 ، فإن وتيرة الزيادات في الأجور قد لا تواكب ارتفاع الأسعار بعد أن ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي في البلاد، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية الطازجة المتقلبة في كثير من الأحيان، في أكتوبر/ تشرين الأول 3.6٪ عن العام السابق، وهو أسرع من ارتفاع جدول الأجور الذي سعى إليه رينغو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)