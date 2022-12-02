الحكومة اليابانية تقدم مشروع قانون لإنقاذ ضحايا التبرعات للمنظمات الدينية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قدمت الحكومة اليابانية مشروع قانون إلى البرلمان يوم الخميس لإنقاذ ضحايا التبرعات الكبيرة للمنظمات بعد ظهور ممارسات مشكوك فيها تشمل المجموعة الدينية المثيرة للجدل والمعروفة باسم كنيسة التوحيد.

تهدف الحكومة إلى سن مشروع القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في 10 ديسمبر/ كانون الأول.

يغطي مشروع القانون التبرعات الفردية للمنظمات الدينية وغيرها، ويحظر الأعمال التي تجعل الأفراد يشعرون أنه يجب عليهم التبرع من خلال الاستشهاد بما تدعي الكيانات أنها قوى خارقة للطبيعة.

سيتمكن الضحايا الذين يضطرون إلى التبرع بسبب هذه الأعمال من إلغاء تبرعاتهم في غضون 10 سنوات من إتمامها وثلاث سنوات من علمهم بالوضع.

كما يحظر على المنظمات مطالبة الأفراد بالتبرعات عن طريق الاقتراض أو بيع المرافق التجارية والمنازل اللازمة للعيش.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)