اليابان تسجل 117778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أكدت اليابان يوم الخميس 117778 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بزيادة قدرها 60 ألف حالة عن الأسبوع السابق.

انخفض عدد مرضى كورونا المصابين بأعراض خطيرة في جميع أنحاء البلاد بمقدار ثلاثة من يوم الأربعاء ليصل الرقم إلى 339 حالة، في حين تم الإبلاغ عن 194 حالة وفاة جديدة.

في طوكيو، تم تأكيد 12332 حالة جديدة، بزيادة حوالي 6700 حالة عن الأسبوع السابق. تم الإبلاغ عن 21 حالة وفاة جديدة. ارتفع عدد المرضى المصابين بأعراض خطيرة بواحد من يوم الأربعاء إلى 20 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)