مونديال 2022: اليابان تفوز على إسبانيا 2-1

أخبار اليابان

الدوحة - (جيجي برس)- تأهلت اليابان متصدرة للمجموعة الخامسة بفوزها الدراماتيكي على إسبانيا التي حلت ثانية 2-1 الخميس، لتقضي أيضاً على آمال المنتخب الألماني، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وسجّل هدفي اليابان ريتسو دوان (48) وأو تاناكا (51)، فيما أحرز هدف إسبانيا الوحيد ألفارو موراتا في الدقيقة 11 من المباراة.

تأهلت اليابان إلى دور الـ16 لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، لتصبح بذلك أول منتخب آسيوي يحقق هذا الإنجاز.

وفي مباراة المجموعة الخامسة التي أقيمت في الدوحة، حققت اليابان فوزًا مفاجئًا 2-1 على إسبانيا وانهت دوري المجموعات في الصدارة.

وستلتقي اليابان مع كرواتيا، التي احتلت المركز الثاني في مونديال روسيا 2018، في دور الـ16، بهدف الوصول إلى ربع نهائي المونديال للمرة الأولى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)