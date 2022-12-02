【فيديو】احتفالات الجماهير اليابانية بالفوز على إسبانيا في الدوحة
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احتفلت الجناهير اليابانية بمشاركة محبي اليابان بالفوز على إسبانيا والتأهل لدور 16 من منافسات كأس العالم المقامة في قطر. وبذلك صدرت اليابان المجموعة E في كأس العالم لكرة القدم برصيد 6 نقاط. وتعادلت إسبانيا مع ألمانيا بحصول كل منهما على 4 نقاط لكنها جاءت في الترتيب الثاني بفارق الأهداف. وجاءت كوستاريكا في ذيل المجموعة بثلاث نقاط.
وسوف تواجه اليابان كرواتيا دور الستة عشر.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)