【فيديو】فرز أنواع الأسماك باستخدام الذكاء الاصطناعي في اليابان

أخبار اليابان

أجرت مدينة سينداي وجامعة توهوكو وآخرون تجربة توضيحية لنظام يقوم بفرز أنواع الأسماك باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في اليوم الثاني كمحاولة لحل النقص في العاملين في صناعة مصايد الأسماك. أقيمت التجربة في سوق كيسنوما للأسماك في محافظة مياغي. يتم وضع الأسماك على حزام ناقل، وتتم معالجة الصور الملتقطة بواسطة عدة كاميرات بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحديد النوع والحجم، ثم فرزها بسرعة عالية.

قدرة الفرز القصوى هي 200 سمكة في الدقيقة، والتي يقال إنها بنفس سرعة الإنسان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)