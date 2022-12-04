دراسة.. نصف النساء الحوامل في اليابان يخشين تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أظهر مسح أجراه المركز الوطني لصحة الطفل ونمائه يوم السبت أن حوالي نصف النساء الحوامل في اليابان يترددن في تلقي لقاحات كورونا بسبب المخاوف من الآثار الجانبية.

وقال مسؤول مشارك في الاستطلاع: ”نريد أن تقرر النساء الحوامل ما إذا كانوا سيحصلن على لقاح فيروس كورونا الجديد بناءً على معلومات دقيقة للاستعداد لموجة ثامنة محتملة من الإصابات“ في اليابان.

أجرى المركز ومقره طوكيو وآخرون الاستطلاع عبر الإنترنت في صيف عام 2021، وشمل 10000 امرأة، بما في ذلك النساء الحوامل. جاءت الردود الصالحة من 7327.

في الاستطلاع، قالت 51.1٪ من النساء الحوامل إنهن لا يرغبن في تلقي التطعيمات أو أنهن يخططن لتقرير ما إذا كن سيحصلن على التطعيم وفقًا للتطورات.

أولئك الذين لم يتلقوا جرعات كورونا ولكن يرغبن في التطعيم يمثلن 35.6٪ من النساء الحوامل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)