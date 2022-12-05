اليابان تقدم مساعدة إضافية بقيمة 27 مليون دولار لمولدوفا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم السبت إن بلاده ستقدم 27 مليون دولار كمساعدات إضافية لمولدوفا حيث تأثرت الدولة الأوروبية بالغزو الروسي لأوكرانيا.

تعهد كيشيدا بتقديم المساعدة لاستخدامها في مجالات الصحة والغذاء والطاقة وغيرها من المجالات عندما أجرى محادثات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو في طوكيو.

كما أجرى رئيس الوزراء يوم السبت محادثات مع رئيس أيسلندا جودني جوهانسون. ناقشا الأوضاع في أوكرانيا وشرق آسيا وأكدا أن بلديهما ستعملان معًا للحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون.

زارت ساندو ويوهانسون اليابان لحضور المؤتمر السادس للجمعية العالمية للمرأة، أو WAW!، الذي عقد في طوكيو يوم السبت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)