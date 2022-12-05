اليابان تسمح باستخدام الطائرات المسيرة ”الدرون“ في المناطق الحضرية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - يدخل قانون الطيران المدني المعدل في اليابان حيز التنفيذ يوم الاثنين، مما يسمح بتحليق الطائرات المسيرة خارج خط رؤية الطيارين فوق المناطق السكنية بما في ذلك المناطق الحضرية.

من المتوقع أن يؤدي تعديل القانون إلى الاستخدام الكامل للطائرات المسيرة من قبل مجموعة واسعة من الصناعات، وخاصة صناعة الخدمات اللوجستية التي تواجه نقصًا في العمالة، مما يدفع العديد من الشركات ذات الصلة إلى الاستعداد للاستفادة من الطائرات بدون طيار في خدماتها المستقبلية.

يُسمح حاليًا للطائرات المسيرة بالتحليق فوق المناطق الحضرية فقط عندما يمكن للمشغلين والآخرين مراقبتها بصريًا.

سيعمل القانون المعدل على تخفيف هذه اللوائح، مما يفتح الطريق أمام ما يسمى بتحليق الطائرات المسيرة من المستوى 4، حيث يطير المشغلون طائرات مسيرة في المجال الجوي فوق المناطق الحضرية حتى خارج نطاق رؤيتهم، وهو أعلى مستوى في مقياس عمليات الطيران بدون طيار في البلاد المكون من أربع مستويات.

يتعين على المشغلين الحصول على شهادات الطائرات ومؤهلات الطيار. يحتاجون أيضًا إلى الحصول على أذونات مسبقة بشأن تدابير السلامة من وزير الأراضي لكل عملية تحليق للطائرات المسيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)