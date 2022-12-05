مجلس الشيوخ الياباني يبدي قلقه بشأن حقوق الإنسان في الصين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - تبنى مجلس الشيوخ الياباني يوم الاثنين قرارا يظهر القلق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق الصينية بما في ذلك شينجيانغ.

أقر المجلس القرار بأغلبية الأصوات بدعم من الكتلة الحاكمة التي يقودها الحزب الليبرالي الديمقراطي وأحزاب المعارضة مثل الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني) والحزب الشيوعي الياباني.

مع تجنب الانتقاد المباشر للصين، حث القرار حكومة البلاد بشدة على الوفاء بالمساءلة حتى يتمكن المجتمع الدولي من فهمها.

وأشار القرار إلى ”أوضاع خطيرة لحقوق الإنسان“ تميزت بانتهاكات للحرية الدينية والسجن القسري في شينجيانغ والتبت ومنغوليا الداخلية وهونغ كونغ وأماكن أخرى.

وأشار إلى أن اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن أعضاء مجموعة السبع بما في ذلك الاثنين، تشاركوا القلق بشأن هذه المسألة بعد أن اعتمد مجلس النواب قرارا مماثلا في فبراير/ شباط.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، ججي برس)