المسيرة الشجاعة لمنتخب ”الساموراي الأزرق“ في كأس العالم تمنح الناس القوة والأمل في اليابان

أخبار اليابان

الوكرة - (جيجي برس) - فشل المنتخب الياباني في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية، وهو ما شكل صدمة للمشجعين، لكن أداء الفريق الوطني المثير للإعجاب في بطولة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة، منح الكثيرين الأمل والقوة.

امتلأ ملعب الجنوب بالمشجعين من جميع أنحاء العالم، حيث واجهت اليابان، التي وصلت إلى دور الـ 16 للمرة الرابعة، كرواتيا يوم الاثنين على أمل الوصول إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخها.

وسجل الياباني دايزن مايدا الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 43 من الشوط الأول، لكن الفريق الكرواتي نجح في تحقيق التعادل في الدقيقة العاشرة من الشوط الثاني، مما ذهب بالمباراة إلى الوقت الإضافي. بعد نهاية الوقت الإضافي بنفس النتيجة، تم اللجوء إلى الفريقين في ركلات الترجيح، وأنقذ، دومينيك ليفاكوفيتش، حارس كرواتيا، ثلاث محاولات من علامة الجزاء ليقود بلاده للفوز على اليابان 3-1 بركلات الترجيح والتأهل إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم لثالث مرة.

وهتف مشجعو الفريقين طوال المباراة وهتف المشجعون اليابانيون ”نيبون“ أو اليابان و ”غوندا“ اسم حارس مرمى اليابان شويئتشي غوندا خلال ركلات الترجيح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)