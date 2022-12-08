الشرطة اليابانية تكتشف أول انتهاكات للقانون بشأن الظهور في الأفلام الإباحية

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طوكيو - (جيجي برس) - اتخذت الشرطة اليابانية إجراءات ضد الانتهاكات المزعومة للقانون لمنع الضرر من الظهور في مقاطع الفيديو الإباحية لأول مرة منذ صدوره في يونيو/ حزيران.

أصدرت إدارة شرطة العاصمة طوكيو مذكرة توقيف جديدة بحق تاكاشي سوميا، المدير التنفيذي للشركة البالغ من العمر 50 عامًا، للاشتباه في إخفاقه في منح عقود مكتوبة في سبع مناسبات بين أغسطس/ آب وأكتوبر/ تشرين لثلاث نساء في العشرينات إلى الخمسينيات من العمر ظهرن في مقاطع فيديو إباحية، وقد اعترف بالاتهامات.

يُلزم القانون المنتجين بمنح الممثلين عقودًا مكتوبة تنص على أنهم سيظهرون في مقاطع فيديو إباحية وتسمح لهم بإلغاء عقودهم بحرية في غضون عامين من إصدار مقاطع الفيديو.

وفقًا لشرطة طوكيو، لم يتم إخطار النساء الثلاث بأن مقاطع الفيديو التي يظهرن فيها ستكون غير خاضعة للرقابة.

في الشهر الماضي، تم القبض على سوميا للاشتباه في عرضها في محتوى فاحش عام عبر وسائط تسجيل إلكترونية أو مغناطيسية من خلال نشر مقاطع فيديو إباحية غير خاضعة للرقابة على موقع سوق محتويات FC2. تمت محاكمته يوم الجمعة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)