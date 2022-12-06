المتحدث باسم الحكومة اليابانية يشيد بما قدمه المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022

أخبار اليابان

طوكيو (جيجي برس) - أشاد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو يوم الثلاثاء بالمنتخب الياباني لكرة القدم الذي قدم أداءً جيدًا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها في قطر.

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن خسارة اليابان بركلات الترجيح أمام كرواتيا في مرحلة خروج المغلوب في البطولة يوم الاثنين كانت ”مؤسفة“.

لكنه أضاف: ”إن قتال الفريق بروح عالية، بما في ذلك الريمونتادا التي قام بها في مباراتي ألمانيا وإسبانيا، منح الشجاعة والإثارة لكثير من الناس في البلاد“.

قال ماتسونو: ”أود أن أعرب عن إعجابي الصادق بالفريق وأتطلع إلى مزيد من النجاح”.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)