الحكومة اليابانية تبدأ برنامج لصرف منحة ولادة وإعانة حمل بقيمة 100 ين في 2023

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إن إعانات الحمل والولادة بقيمة إجمالية قدرها 100 ألف ين ستقدم في اليابان اعتبارًا من بداية عام 2023.

وقال كيشيدا في اجتماع بمقر الحكومة لاتخاذ إجراءات شاملة بشأن الأسعار والأجور وسبل العيش، ”ستبدأ المساعدة من أوائل العام المقبل في البلديات التي أصبحت جاهزة لتنفيذها“.

ستتوفر المزايا الجديدة للمواليد في أبريل/ نيسان 2022 وما بعده. سيتم تقديم مزايا بقيمة 50000 ين عند تقديم تقارير الحمل ، وسيتم تقديم 50000 ين أخرى عند تقديم تقارير الولادة.

يتم تضمين الأموال الخاصة بالمزايا في الميزانية التكميلية الثانية التي أقرتها الحكومة مؤخرًا للسنة المالية 2022.

يوم الثلاثاء أيضا، وضعت لجنة الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بشأن إجراءات معالجة انخفاض معدل المواليد توصيات تحث الحكومة على تأمين الموارد المالية لمواصلة صرف الإعانات والمنح.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)