اليابان: 40% حريصون على تقديم التبرعات في أوقات الكوارث

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أظهر مسح حكومي يوم الثلاثاء أن حوالي 40٪ من الناس في اليابان مستعدون لتقديم تبرعات للمتضررين في أوقات الكوارث الطبيعية.

أظهر المسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء أن 41٪ من المشاركين، وهي النسبة الأكبر، قالوا إنهم يريدون دعم المتضررين من الكوارث الطبيعية من خلال التبرعات.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن ”اهتمام الناس بالمساعدة المتبادلة آخذ في الازدياد“. هذا على ما يبدو لأن الكوارث الطبيعية تحدث بشكل متكرر في أجزاء مختلفة من البلاد.

في الاستطلاع، سُئل المستجيبون عن نوع أنشطة الدعم التي يرغبون في المشاركة فيها للأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية، مع السماح بإجابات متعددة.

حسب الفئة العمرية، قال أكثر من 40٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكبر إنهم يريدون تقديم تبرعات لدعم الأشخاص المتضررين، وقال ما يقرب من 50٪ ممن تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أكبر نفس الشيء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)