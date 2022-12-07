تحالف ياباني يوقع مذكرة مع مختبر أبحاث بلجيكي لتطوير الرقائق الإلكترونية

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طوكيو - (جيجي برس) - وقع كونسورتيوم مكون من ثماني شركات يابانية لإحياء صناعة أشباه الموصلات في البلاد يوم الثلاثاء اتفاق تعاون مع معهد أبحاث بلجيكي.

ويقول اتحاد الشركات ”رابيدوس“ إن الشراكة مع مختبر ”إيميك“ ومقره في بلجيكا يمثل الخطوة الأولى في اتجاه جديد، حيث يسعى اتحاد الشركات على إنشاء تقنيات لإنتاج كميات كبيرة من رقائق الجيل التالي بحجم 2 نانومتر في حوالي عام 2027.

ويشتهر المختبر بتقنية التصغير المستخدمة في إنتاج دوائر رقيقة لتحقيق أداء أفضل. ويخطط اتحاد رابيدوس لإرسال مهندسيه إلى ”إيميك“ حيث سيخضعون للتدريب.

وكان قد تم تأسيس اتحاد ”رابيدوس“ في شهر أغسطس/آب من قبل ثماني شركات يابانية، من بينها تويوتا موتور وعملاقة الاتصالات NTT. ويهدف رابيدوس إلى الحد من اعتماد الشركات الصناعية اليابانية الكبير على الرقائق المستوردة.

وقال أتسويوشي كويكي، رئيس رابيدوس، للصحفيين بعد التوقيع على مذكرة التعاون في وزارة الصناعة بحضور وزير الصناعة ياسوتوشي نيشيمورا: ”التعاون مع إيميك سيؤدي إلى حل عدد من التحديات الفنية“.

مختبر الأبحاث البلجيكي متقدم في تكنولوجيا التعرض للأشعة فوق البنفسجية الشديدة اللازمة لإنتاج خطوط دوائر فائقة الدقة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)