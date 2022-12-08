اليابان تؤجل الزيادات الضريبية للإنفاق الدفاعي حتى السنة المالية 2027

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طوكيو- (جيجي برس) - تعتزم الحكومة اليابانية تأجيل التنفيذ الكامل لأي زيادات ضريبية لتغطية الإنفاق الدفاعي على الأقل حتى السنة المالية 2027، في ضوء عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن ارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء.

كما تقف وراء الخطة معارضة قوية من أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لزيادة ضرائب الشركات وغيرها.

أصدر رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو تعليماته لوزير المالية شونيتشي سوزوكي بتخصيص حوالي 43 تريليون ين للإنفاق الدفاعي على مدى السنوات الخمس حتى السنة المالية 2027. وهذا المبلغ يزيد عن 1.5 ضعف مبلغ 27.47 تريليون ين المحدد في إطار برنامج تطوير القدرات الدفاعية متوسط المدى الحالي.

وقال سوزوكي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الحكومة ستؤمن الموارد المالية للإنفاق الدفاعي حتى السنة المالية 2027 من خلال بذل جهود على جانبي الإنفاق والإيرادات، مثل إصلاح الإنفاق وإصدار السندات الحكومية واستخدام الفوائض في الحكومة الخاصة.

فيما يتعلق بتمويل الإنفاق الدفاعي من السنة المالية 2027، شدد سوزوكي على الحاجة إلى تأمين موارد مالية ”مستقرة“، مع الوضع في الاعتبار على ما يبدو زيادة الضرائب الأساسية، مثل ضرائب الشركات والدخل، التي تولد إيرادات كبيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)