اليابان ترسل مقاتلات للفلبين للمرة الأولى

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مانيلا - (جيجي برس) - وصلت طائرتان مقاتلتان من طراز F-15 تابعتان لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إلى قاعدة كلارك الجوية التابعة للقوات الجوية الفلبينية في جزيرة لوزون بالفلبين يوم الثلاثاء، كجزء من برنامج تبادل بين البلدين.

كانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها قوات الدفاع الذاتى الجوية طائرات مقاتلة إلى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا. جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تكتسب فيه الصين موطئ قدم عسكري في بحر الصين الجنوبي.

وفي حفل ترحيب، قال هيديو تاكاهاشي، نائب قائد قوات الدفاع الجوي الغربية التابعة لقوات الدفاع الذاتى الجوية، إن قوات الدفاع الذاتى الجوية تأمل فى تعزيز التعاون مع القوات الجوية الفلبينية من أجل السلام والازدهار فى البلدين ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ينضم إلى برنامج التبادل حوالي 60 عضوًا في قوات الدفاع الذاتي في الفترة ما بين 27 نوفمبر/ تشرين الثاني والأحد المقبل.

في يوليو/ تموز من العام الماضي، أجرت اليابان والفلبين أول مناورة عسكرية ثنائية بينهما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)