【فيديو】اليابانيون يعبرون عن شكرهم لمنتخب الساموراي على منحهم الشعور بالقوة والشجاعة

أخبار اليابان

فشل المنتخب الياباني في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر بعد خسارته بركلات الترجيح أمام كرواتيا في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية، وهو ما شكل صدمة للمشجعين، لكن أداء الفريق الوطني المثير للإعجاب في بطولة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة، منح الكثيرين الأمل والقوة.

وأبدى رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو، دعمه للاعبين ونشر عبر حسابه على تويتر ”لقد كان المنتخب الوطني قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز، لكن تم إقصاء الفريق بركلات الترجيح. لكن مشاهدة المنتخب الوطني يقاتل للفوز حتى الرمق الأخير منحنا الشجاعة والإثارة. أشكر اللاعبين والمدرب والذين أظهروا حقبة جديدة في تاريخ الكرة اليابانية).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)