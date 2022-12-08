عودة المنتخب الياباني لأرض الوطن

أخبار اليابان

ناريتا (جيجي برس) - عاد المنتخب الياباني لكرة القدم للرجال إلى أرض الوطن يوم الأربعاء، بعد وصوله إلى دور الـ 16 في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، للبطولة الثانية على التوالي.

حطت طائرة تحمل الساموراي بلو في مطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا، شرق طوكيو بعد الظهر. كان معظم أعضاء الفريق في رحلة العودة، باستثناء بعض اللعبين المحترفين في أوروبا.

وتلقى كل من مدرب اليابان موريياسو هاجيمي والقائد يوشيدا مايا ولاعبين آخرين باقة من الزهور من قبل موظفي شركة الطيران اليابانية. وكان في استقبال المنتخب الوطني حوالي 700 من المشجعين وهم يهتفون ”نيبون!“

في مؤتمر صحفي في فندق قريب، قال موريياسو: ”لقد تمكنا من المنافسة على الساحة العالمية بشجاعة، بفضل الدعم القوي من الناس في اليابان“.

وقال: ”بينما لم نتمكن من رؤية مشهد جديد (الوصول إلى دور الثمانية للمرة الأولى)، أعتقد أن اللاعبين أظهروا لنا حقبة جديدة في تاريخ الكرة اليابانية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)