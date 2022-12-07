【فيديو】 زراعة الخلايا الجذعية المستحثة باستخدام روبوت ذكاء اصطناعي في اليابان

أخبار اليابان

من خلال التجربة والخطأ روبوت يتحكم فيه الذكاء الاصطناعي (AI) بحلول اليوم 7 من هذا الشهر، أطلق فريق بحث يضم معهد ريكين جزءًا من تجربة استنبات الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات (خلايا iPS). يقال إن الذكاء الاصطناعي وجد الطريقة المثلى من تلقاء نفسه مع تغيير تركيز الكواشف تدريجياً ووقت المعالجة، وحقق معدل نجاح يضاهي معدل نجاح التقنيين المهرة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)