رئيس الوزراء الياباني: الساموراي الأزرق علمنا أهمية التحدي

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طوكيو- (جيجي برس) - أشاد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الخميس بفريق كرة القدم الوطني الياباني للرجال، قائلا إنهم ” أبهروا العالم وعلمونا أهمية التحدي“ من خلال أدائهم في مونديال قطر 2022.

أدلى كيشيدا بالتعليق عندما قام مدرب اليابان موريياسو هاجيمي والقائد يوشيدا مايا وآخرون في الفريق بزيارة مكتب رئيس الوزراء في ذلك اليوم.

وقال كيشيدا ”اندهش العالم كله“ من انتصارات الساموراي الأزرق على إسبانيا وألمانيا في دور المجموعات.

وعبر رئيس الوزراء عن امتنانه لعمل الفريق، قائلا إنهم منحوه شعورًا بالقوة والشجاعة.

وقال كيشيدا متحمسًا ”على الرغم من أن مجلس النواب الياباني كان منعقدا، لم أستطع منع نفسي من مشاهدة مباريات المنتخب الوطني“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)