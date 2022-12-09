حصول سيارة كهربائية صغيرة طورتها نيسان وميتسوبيشي على لقب سيارة العام في اليابان

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طوكيو- (جيجي برس) - فازت السيارة الكهربائية الصغيرة التي طورتها شركة نيسان موتور اليابانية وشركة ميتسوبيشي موتورز بجائزة سيارة العام 2022-2023 في اليابان.

وحصلت سيارة صغيرة على لقب سيارة العام لأول مرة على الإطلاق.

تم طرح السيارة الكهربائية الصغيرة في الأسواق اعتبارًا من يونيو/ حزيران باسم ”ساكورا“ من نيسان وميتسوبيشي، وقد تفوقت على جميع الطرازات الأخرى التي تم طرحها في السوق اليابانية بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وأكتوبر/ تشرين الأول 2022. وقد تم تحديد الفائز من قبل لجنة الاختيار التي تتألف أساسًا من صحفيي السيارات.

وفازت نيسان بالجائزة للعام الثاني على التوالي، حيث فازت السيارة المدمجة بمحرك كهربائي باللقب العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، كانت هذه هي المرة الأولى منذ 26 عامًا التي تفوز فيها ميتسوبيشي موتورز بالجائزة منذ عام 1996.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)