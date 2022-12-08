【فيديو】مدرب اليابان: علينا تقبل الهزيمة ضد كرواتيا.. واللاعبون قدموا أفضل مستوى

أخبار اليابان

عاد المنتخب الياباني لكرة القدم للرجال إلى أرض الوطن يوم الأربعاء، بعد وصوله إلى دور الـ 16 في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، للبطولة الثانية على التوالي.

حطت طائرة تحمل الساموراي بلو في مطار ناريتا الدولي في محافظة تشيبا، شرق طوكيو بعد الظهر. كان معظم أعضاء الفريق في رحلة العودة، باستثناء بعض اللعبين المحترفين في أوروبا.

وقال المدير الفني للمنتخب الياباني موريياسو هاجيمي في مؤتمر صحفي ”أظهر لاعبونا أفضل مستوياتهم وأثبتوا قدرة المنتخب الياباني على مواجهة أقوى المنتخبات في العالم بفضل التشجيع الحار من الجموهر الياباني، وهو ما يثبت أننا نعيش حقبة جديدة من كرة القدم اليابانية“.

وودع منتخب اليابان، مونديال قطر، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ثمن نهائي البطولة. وقدم منتخب اليابان، نسخة استثنائية، بعد فوزه في دور المجموعات على ألمانيا وإسبانيا، وخسر من كوستاريكا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)