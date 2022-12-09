الإمبراطورة اليابانية ماساكو تحتفل بعيد ميلادها التاسع والخمسين

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - بلغت إمبراطورة اليابان ماساكو 59 عامًا يوم الجمعة، معربة عن خالص امتنانها للعديد من الأشخاص الذين يدعمونها.

قالت الإمبراطورة في خطاب صدر من خلال وكالة القصر الإمبراطوري، إنها أمضت حوالي نصف حياتها كعضو في العائلة الإمبراطورية بعد زواجها من الإمبراطور ناروهيتو في يونيو/ حزيران 1993، عندما كانت تبلغ من العمر 29 عامًا.

وأعربت عن خالص امتنانها للإمبراطور والعديد من الأشخاص الآخرين ”لدعمهم كل خطوة في طريقي ورعايتني“.

أصدر الفريق الطبي للوكالة بيانًا منفصلًا، قال فيه إن الإمبراطورة لا تزال في طور التعافي من اضطراب في التكيف، وأن صحتها لا تزال تعاني من تقلبات.

وصفت الإمبراطورة ماساكو، نقلاً عن جائحة كورونا التي طال أمدها، والصراعات الدولية والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم، العام الماضي بأنه ”عام شهد العديد من الأحداث المفجعة“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)