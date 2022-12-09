زيادة مكافآت الشتاء للعاملين في الحكومة اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس) - بلغ متوسط مكافآت الشتاء هذا العام المدفوعة لموظفي الحكومة المركزية اليابانية باستثناء أولئك الذين يشغلون مناصب إدارية 652100 ين، بزيادة 500 ين عن العام السابق.

تم دفع مكافآت الشتاء لموظفي الحكومة يوم الجمعة.

انخفض متوسط رواتبهم حيث انخفض متوسط عمر العمال في المناصب غير الإدارية إلى 33.8 سنة. لكن علاوات الشتاء ارتفعت بنسبة 0.1٪ مع زيادة العلاوات السنوية بمقدار 0.1 شهر من الراتب بناءً على توصيات هيئة شؤون الموظفين الوطنية في أغسطس/ آب.

وكانت أعلى مكافأة شتوية بين من يشغلون مناصب خاصة 5.69 مليون ين لرئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا.

ودفعت الحكومة 5.27 مليون ين لرؤساء مجلسي البرلمان الياباني، و 4.15 مليون ين لوزراء الحكومة و 3.21 مليون ين لنواب الوزراء الإداريين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)