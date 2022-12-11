اليابان وبريطانيا وإيطاليا تعتزم تطوير مقاتلة من الجيل الجديد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت اليابان وبريطانيا وإيطاليا يوم الجمعة أنها ستطور بشكل مشترك طائرة مقاتلة من الجيل التالي ، وهي خطوة من المتوقع أن توسع التعاون الأمني بين اليابان وأوروبا.

وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل ”جهدًا طموحًا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد بحلول عام 2035 في إطار برنامج القتال الجوي العالمي “غي سي أيه بي”(غلوبال كومبات إر بروغرام).

وهذا التعاون الهادف إلى الاستفادة من الأبحاث التي بدأها بالفعل الشركاء الثلاثة في تقنيّات القتال الجوي المتقدّمة مثل الطائرات بلا طيّار، يُمثّل أول تعاون لليابان مع شركاء أوروبيين لتصميم طائرة مقاتلة.

وقال القادة: ”تتمتع دولنا الثلاث بعلاقات طويلة الأمد ووثيقة تستند إلى القيم المشتركة للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. واليوم نتخذ الخطوة التالية في شراكتنا الثلاثية العميقة“.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي تطور فيها اليابان معدات دفاعية مع دول أخرى غير الولايات المتحدة. تخطط اليابان لنشر الطائرة الجديدة كخليفة لطائرة F-2 التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية.

ومن المتوقع أن يشارك في المشروع شركات من ضمنها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية وشركة بي إيه إي سيستمز البريطانية وشركة ليوناردو الإيطالية. كما تخطط الدول الثلاث لتطوير محرك موحد للطائرة. ومن المتوقع أن تشارك في تطويره شركة IHI اليابانية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)