ارتفاع أسعار البيض في اليابان بسبب تكاليف العلف وإنفلونزا الطيور

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - ارتفعت أسعار الجملة للبيض في اليابان، التي اشتهرت منذ فترة طويلة باستقرار أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف علف الدجاج وتفشي إنفلونزا الطيور.

قال مسؤول في الصناعة إن ”الانتشار السريع لإنفلونزا الطيور يؤثر على أسعار البيض“ تمامًا كما يتعافى الطلب على البيض بعد الانخفاض الناجم عن جائحة فيروس كورونا الجديد.

استقرت أسعار الجملة عند 275 ينًا للكيلوغرام الواحد حتى يوم الجمعة، بارتفاع 31٪ عن المتوسط المسجل في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لتصل إلى أعلى مستوى لها في تسع سنوات، وفقًا لشركة JAZ-Tamago لبيع البيض، وهي وحدة تابعة للاتحادا الوطني للجمعيات التعاونية الزراعية.

تميل أسعار البيض إلى الانخفاض في الصيف عندما ينخفض الطلب، بينما ترتفع مع اقتراب نهاية العام بسبب الطلب المرتبط بعيد الميلاد والطلب الموسمي الآخر.

في هذا العام، تزامن انتعاش الطلب على الاستخدام في المطاعم بعد الركود الناجم عن الوباء مع انخفاض في إنتاج البيض الناجم عن ارتفاع تكاليف الأعلاف.

وقالت وزارة الزراعة إن أسعار الذرة وغيرها من الحبوب التي يتغذى عليها الدجاج ترتفع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وإن شحنات البيض تراجعت وسط انتشار إنفلونزا الطيور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)