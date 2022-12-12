خبراء نوويون يضعون إكليلا من الزهور على نصب ضحايا القنبلة الذرية بهيروشيما

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هيروشيما - (جيجي برس) - زار الخبراء المشاركون في اجتماع دولي حول حظر الأسلحة النووية في هيروشيما حديقة السلام التذكارية في المدينة الواقعة غرب اليابان يوم الأحد.

ممثلاً للخبراء، قام تاكاشي شيراشي، مستشار جامعة محافظة كوماموتو، ووكيل ممثلة الأمم المتحدة السامية لشؤون نزع السلاح أنجيلا كين بوضع الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري الأمريكي على هيروشيما في 6 أغسطس/ آب 1945 ، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

يشغل شيراشي منصب رئيس الاجتماع الذي يستمر يومين للمجموعة الدولية للشخصيات البارزة من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، أو IGEP، والذي بدأ يوم السبت.

من بين أعضاء IGEP الذين زاروا متنزه السلام التذكاري روز جوتيمولر، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق للسيطرة على التسلح وشؤون الأمن الدولي، والذي أصبح أول مسؤول أمريكي رفيع المستوى يحضر مراسم السلام السنوية في 6 أغسطس/ آب في هيروشيما في عام 2015 وخبراء من الصين وروسيا.

وزار الخبراء لاحقًا متحف هيروشيما التذكاري للسلام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)